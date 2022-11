Agentura pro energii: Evropa musí jednat, aby se vyhnula nedostatku plynu

Paříž 3. listopadu (ČTK) - Evropa musí jednat, aby se v příštím roce vyhnula nedostatku zemního plynu, až přijde o dodávky z Ruska a kdy se předpokládá, že se zvýší poptávka po plynu z Číny. Ve své dnešní zprávě to uvedla Mezinárodní agentura pro energii (IEA). Podle ní by Evropa mohla čelit v letním období výpadku dodávek až 30 miliard metrů krychlových zemního plynu.

Evropské unii se před letošní zimou podařilo naplnit zásobníky z 95 procent. To je pět procent, tedy pět miliard metrů krychlových, nad pětiletým průměrem. IEA však upozorňuje, že v příštím roce bude s plněním zásobníků pravděpodobně větší problém a hrozí, že teplejší počasí způsobilo u zemí pocit sebeuspokojení.

"Na příští rok bijeme na poplach za evropskou vládu a za Evropskou komisi," řekl novinářům šéf IEA Fatih Birol při prezentaci zprávy o rovnováze nabídky a poptávky v Evropě na období let 2023 a 2024.

Léto je obdobím nízké poptávky a je důležitým obdobím pro doplnění zásobníků na zimu 2023. Výpadek až 30 miliard metrů krychlových plynu by mohl způsobit, že zásobníky budou před příští zimou naplněné jen z 65 procent, nikoli z plánovaných 95 procent, dodal Birol. Vlády proto musejí podle něj mimo jiné urychlit zlepšování energetické účinnosti a zrychlit zavádění obnovitelných zdrojů energie a tepelných čerpadel.

V závislosti na počasí by úroveň zásobníků na konci topné sezony 2022/2023 mohla být mezi pěti až 35 procenty. V létě by tak bylo potřeba 60 miliard až 90 miliard metrů krychlových plynu, uvedla IEA.

Dodávky plynu jsou už teď narušené a v příštím roce by mohly dál klesnout, pokud se úplně zastaví tok ruského plynu potrubím. Naopak zájem o zkapalněný zemí plyn (LNG), na který letos Evropa hodně spoléhala, se bude zvyšovat s tím, jak sílí poptávka v Číně.

Dodávky LNG mají v příštím roce vzrůst o 20 miliard metrů krychlových, z toho 85 procent by mohla získat Čína. Evropa bude mít určitě k dispozici mnohem méně ruského plynu než letos. Za prvních deset měsíců roku dodávky ruského plynu do Evropy potrubím navzdory jejich snížení kvůli konfliktu na Ukrajině činily 60 miliard metrů krychlových. V příštím roce s největší pravděpodobností klesnou na méně než polovinu tohoto množství, a mohly by se i zastavit, upozornila IEA.

