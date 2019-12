AFP: Mexický znak opuncie může být i zdrojem elektřiny

Mexiko 22. srpna (ČTK/AFP) - Mexický znak, opuncie mexická, zaujímá ústřední postavení na zelenomodročervené vlajce Mexika. Tento kaktus ale kromě gastronomie a léčiv našel i jiné využití: jeho zbytky se využívají i k výrobě elektřiny. Projekt byl zahájen na rozlehlém trhu v Milpa Alta jižně od metropole a specializuje se na obchod s tímto kaktusem. V aztécké mytologii se tato rostlina považovala za posvátnou.

V lesnaté zóně, která je pro metropoli zadušenou znečištěním jako plíce, se opuncie pěstuje na 2800 hektarech. Od úsvitu pracují rolníci se slaměnými klobouky v nekonečných řadách kaktusů vysázených na úbočí vyhaslé sopky Teuhtli. Mexiko je se zhruba 812.000 tunami ročně jedním z největších světových producentů opuncie.

Nedaleko odsud se do velkého stříbrného válce obklopeného kontejnery propojenými sítí trubek ukládají zbytky kaktusů. Ty se drtí a pak míchají s bakteriemi, které přispívají k fermentaci a rozkladu. Před konzumací totiž musí být opuncie zbavena kůry a bodlin. To jsou ty zbytky, které se recyklují, aby se z nich mohla vyrábět elektřina.

"Instalace generátoru, který přeměňuje zbytky této rostliny v čistou energii, je významným projektem," řekl agentuře AFP Horacio Chavira, který zodpovídá za rozvoj v Milpa Alta. Generátor, který je s to zpracovat každý odpad biologického původu, je v Mexiku unikátní, protože je instalován přímo tam, kde je odpad, vysvětluje ředitelka experimentálního oddělení společnosti Suema Nelly Mejíaová. Firma se zabývá čistými energiemi a je pověřena tímto projektem.

Odpad, který je rozdrcen, fermentován a zahřátý na 55 stupňů Celsia, může být využíván jako hnojivo i bioplyn, který je výsledkem procesu fermentace a z něhož se vyrábí elektřina. Generátor by měl být s to zpracovávat tři až pět tun odpadu denně, z něhož by vzniklo přes tunu hnojiva a 170 krychlových metrů bioplynu. Vyráběl by tak 175 kilowattů za hodinu.

Mexiko má velké ambice, pokud jde o obnovitelnou energii: zavázalo se snížit do roku 2030 emise skleníkových plynů o 25 procent a do roku 2050 o 50 procent. Loni podle oficiálních údajů vyrábělo 15,4 procenta energie z obnovitelných zdrojů, ale jen 0,11 procenta z bioplynu.

Opuncie je v Mexiku všudypřítomná. Slouží k přípravě četných pokrmů mexické gastronomie: polévek, salátů, marmelád, ale i dietních džusů, mouky a bonbonů. Nacházíme ji v lécích proti vysokému krevnímu tlaku a střevním problémům, v šamponech proti padání vlasů a v pleťových gelech.

Z téměř 200 druhů opuncie jich v Mexiku roste 101. Podle aztécké mytologie se bůh Huitzilopochtli pomstil princi Copillimu, který ho zradil, a vyrval mu srdce z těla. To vhodil do jezera, na němž pak bylo vystavěno antické město Tenochtitlan, později dnešní Mexiko. Podle legendy právě na tomto místě vyrostla první opuncie, jejíž plody symbolizují Copilliho srdce.

Aztékové postavili Tenochtitlan na malém ostrově na jezeře, kde rostla opuncie, na níž seděl orel a držel v zobáku hada. To jsou obrazy, které se ještě dnes objevují na mexické vlajce.

"Opuncie je symbol mexické identity," říká Chavira. Dodává, že město projekt ze značné části financovalo: vyčlenilo na něj 15 milionů pesos (téměř 19 milionů Kč).

"Chtěli bychom, aby se ten projekt realizoval i na dalších více než 300 trzích v metropoli, aby byly soběstačné, pokud jde o energii," vysvětluje radní Bernardino Rosas.

