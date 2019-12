82 % Čechů láká výroba a skladování vlastní elektrické energie, rozvoj akumulace může přinést tisíce nových pracovních míst

Českou republiku v nejbližších letech čeká rozmach akumulace elektřiny vyrobené z obnovitelných zdrojů. 57 % Čechů by domácí baterii rádo využilo především kvůli úsporám na energiích, dalších 25 % z ekologických důvodů. Domácí baterie se brzy mohou stát běžnou součástí domácností, podobně jako v Německu, kde v nich energii skladuje polovina domácností se solárními střechami. To po letech útlumu přinese byznys instalačním firmám v regionech.

Photo credit by: jingdianjiaju2 @Flickr.com

Častý argument proti využívání obnovitelných zdrojů je jejich nespolehlivost, respektive závislost na počasí. Tu však řeší skladování energie v bateriích, které si domů mohou pořídit i domácnosti s fotovoltaickými panely na střeše. Uloženou energii ze slunce lze pak využívat kdykoliv, i ve špatném počasí či v noci. Téměř polovina Čechů o této možnosti neví. Pokud by však pro ně byla investice do akumulace přijatelná, využilo by jí 82 % z nich, především kvůli úsporám za energie.

zdroj: NMS Market Research

Sériovou výrobu domácích baterií v těchto měsících rozjíždí pod značkou EnergyCloud i jedna ryze česká firma NetPro systems. „Zájem zákazníků nás velmi těší, i když v současnosti poptávka po bateriích převyšuje naše výrobní kapacity. Zároveň rozšiřujeme síť obchodních partnerů z řad instalačních firem v regionech,“ říká majitel společnosti, Tomáš Jelínek. Rozvoj akumulace elektřiny v bateriích přinese firmám, které instalují střešní sluneční elektrárny, po letech útlumu potřebný impuls. V závislosti na poptávce domácností i firem mohou v této oblasti vzniknout stovky až tisíce pracovních míst.

Zdroj: Tisková zpráva EnergyCloud 17.5.2017

Tweet

Datum uveřejnění: 17. května 2017

Poslední změna: 17. května 2017

Počet shlédnutí: 1308