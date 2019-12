Nová zpráva dokazuje, že alternativní paliva mohou významně snížit emise oxidu uhličitého

Brusel, Belgie - Podle zprávy WWF a AEBIOM by mohly být emise oxidu uhličitého významně sníženy pokud by země OECD využívaly pro výrobu elektřiny biomasu - palivo vyráběné ze zemědělské a lesní produkce - namísto uhlí. Zpráva naznačuje, že takto by mohly být sníženy emise oxidu uhličitého (CO 2 ) - hlavního plynu zodpovědného za globální změny klimatu - o jednu miliardu tun ročně, což odpovídá roční produkci emisí Kanady a Itálie dohromady.

Podle zprávy biomasa představuje levný a z pohledu emisí skleníkových plynů neutrální zdroj energie, který může pokrýt 15% (oproti současnému 1%) poptávky energie v průmyslových zemích do roku 2020. Biomasa může dodávat elektřinu do 100 milionů domácností a její reálný potenciál je ekvivalentní 400 velkých elektráren. Zpráva dále ukazuje, že podstatné zvýšení využívání biomasy pro čistou produkci elektřiny bude vyžadovat více než 2% půdy průmyslových zemí a nebude konkurovat výrobě potravin a ochraně přírody.

"Politici přehlíží potenciál udržitelné produkce energie z biomasy," řekl Giulio Volpi z WWF?s Climate Change Programme. "Velkou výhodou, kterou biomasa představuje oproti jiným obnovitelným zdrojům energie, jako jsou vítr či fotovoltaika, je to, že může být skladována a využívána, když je jí zapotřebí. Biomasa může zajistit konstatní, nekolísající dodávky elekřiny."

Zpráva doporučuje vládám vyvinout a realizovat opatření pro zvýšení využívání obnovitelných energií v elektroenergetice. Zpráva vyzývá průmyslové země k reformě jejich zemědělských politik, aby podporovaly pěstování energetických plodin. Zpráva doporučuje vládám vypracovat příručky s nejlepšími zkušenostmi s pěstováním biomasy vedoucím k minimalizaci negativních sociálních, ekonomických a environmentálních dopadů a vyžadovat jejich uplatňování.

WWF a AEBIOM vyzývají ministry, kteří se setkají na Mezinárodní konferenci o obnovitelných zdrojích energie (Bonn, 1.-4. června), aby přijali pevné závazky ke zvýšení podílu obnovitelných energií na mezinárodní i národních úrovních. Evropská unie by měla prokázat své světové vedení v oblasti využívání obnovitelných zdrojů energie stanovením cíle na zajištění 25% primární spotřeby energie z obnovitelných zdrojů do roku 2020.

"Není pochyb, že zpráva stanovuje ambiciózní cíl pro využívání biomasy v následujících patnácti letech, ale napříč Evropou je k dispozici obrovské množství nevyužitých zdrojů biomasy," řekl Jean Marc Jossart, tajemník AEBIOM. "Jestliže vlády a odvětví elektroenergetiky nebudou nyní usilovat o ustavení biomasy jako dlouhodobého, stabilního a bezpečného zdroj energie, ztratí tak možnost bojovat se změnami klimatu a zvýšit bezpečnost energetiky.

Překlad: Antonín Slejška