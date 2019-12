Tento stupeň představuje základní dělení bioplynu na dvě složky, tedy zemní plyn ( metan ) a oxid uhličitý . Pomocí této metody se bioplyn spolehlivě upravuje a takto vyrobený zemní plyn je možné se značnou efektivitou použít na výrobu elektrické energie, neboť neobsahuje již téměř žádný oxid uhličitý . Přesto ale ještě nedosahuje kvality zemního plynu, aby mohl být odveden do sítě.

Bioplyn se postupně zbaví amoniaku a sirovodíku - vždy v samostatné pračce pro každou sloučeninu a takto upravený bioplyn odchází do další pračky, ve které je odstraněn oxid uhličitý . Při praní za přítomnosti hydroxidu sodného vzniká soda (Na 2 CO 3 ).

Bioplyn se zbavuje amoniaku a sirovodíku stejným způsobem jako u metody BCM ® - 1. V následné kondenzační fázi se vytváří plyn bohatý na methan , který má kvalitu zemního plynu a získává se oxid uhličitý ve směsi s methanem . Tyto dvě složky se dělí a zemní plyn je po vysušení kvalitativně schopný pro dodávku do sítě. Methanem nasycený oxid uhličitý je možné použít dále na výrobu methanolu , vodíku , nebo jiných organických uhlovodíků metodou Fischer-Tropschovy syntézy. Obvykle se ale tento plyn používá na výrobu elektrické energie a tepla v blokových elektrárnách na bioplyn .

3.1.4 Metoda BCM® - 3 ( tlakové praní ) Bioplyn se jako u metody BCM® - 1 zbaví sirovodíku a amoniaku. Upravený bioplyn se odvádí do kompresoru. Podle druhu pracího media je stlačení kombinováno s praním v prvním nebo druhé stupni stlačení a tímto postupem se bioplyn zbaví oxidu uhličitého tak, že objemový obsah tohoto plynu je pod jedním procentem. Oxid uhličitý odstraněný touto metodou je velmi čistý a může se v dalším kroku zkapalnit. Oxid uhličitý lze bez problémů upravit do kvality pro potravinářské účely. Tento plyn má však i mnohá technická využití (od suchého ledu, přes hasicí a chladicí náplně až po využití ve zkušebnictví materiálů) a s odbytem by neměly být žádné velké problémy. Hlavním produktem je ovšem čistý zemní plyn s obsahem přes 99% obj. methanu. Technicky lze obsah oxidu uhličitého v zemním plynu omezit až k hranici 10 ppm.