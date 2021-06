„Ukažte své Werky!“ - Fotosoutěž s CZ Biom

Foto: ZD Haňovice



Léto je tady, příroda se zelená, a tak je ten správný čas na fotosoutěž! Akce „Ukažte své Werky!“ Vám umožní se pochlubit svými snímky provozů, na kterých pracujete, zachycené v co nejkrásnějším světle (při východu nebo západu slunce) nebo třeba z dronu. Jde o soutěž, vítězem každé kategorie se stane autor snímku, který na sociálních sítích získá největší počet hlasů.

Soutěž je vyhlášena ve 4 kategoriích:

Industriální téma (technika a technologie, zařízení, budovy atd.) Zemědělská krajina, suroviny, produkty a práce kolem (pole/zvířata/výrobky/paliva/biomasa/organická hnojiva atd.) OZE a lidé (lidé ve Vašich provozech, zaměstnanci, návštěvníci, pracovníci, děti, kontroly atd.) Video z Vašeho provozu – volné téma

Své fotografie a videa prosím zasílejte do 31. 8. 2021 na adresu dajcl@biom.cz. Nezapomeňte k fotografiím doplnit název snímku a místo, kde se nachází. Připsat též můžete zajímavosti z provozu či okolnosti focení/natáčení. Každý účastník soutěže může zaslat celkem 3 soutěžní fotografie a 1 video. Hlasování bude probíhat od 1. 9. do 1. 10. 2021. Vítězné fotografie a videa budou prezentovány v rámci tradiční podzimní konference Biomasa, bioplyn a legislativa 2021.

Vaší účast v soutěži také chápeme jako Váš souhlas k použití poskytnutých fotografií a videí pro mediální potřeby CZ Biom.

Co by to bylo za soutěž nebýt nějaké výherní ceny. Výherci se mohou těšit na hodnotný balíček produktů našich členů, který Vám příjemně a dostatečně vynahradí úsilí věnované soutěži. Super výherce s nejvíce hlasy napříč kategoriemi pak získá poukaz na parádní víkendový pobyt v ČR!

Zdroj (autor): CZ Biom - České sdružení pro biomasu

Web: http://www.czbiom.cz

Kontaktní e-mail:





