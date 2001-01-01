Novinky
Světový den půdy – 5. prosinec
Každý rok 5. prosince slavíme Světový den půdy. Tento den nám připomíná, že půda není jen
„zemina pod nohama“, ale živý organismus, který drží náš svět pohromadě. Bez ní bychom
neměli potraviny, čistou vodu ani stabilní klima. Přesto je půda často přehlížena a ohrožena,
takže oslavit tento den je jistě na místě.
Půda je základní podmínkou života. Je to prostor, kde se rodí naše potraviny, kde se ukládá
uhlík a kde se odehrává neviditelný, ale zásadní život miliard mikroorganismů. Světový den
půdy nás učí, že půda není nevyčerpatelný zdroj, ale křehký systém, který musíme chránit.
Jedním z nejjednodušších způsobů, jak půdě pomoci, je vracet jí organickou hmotu. V roce
2024 se v České republice podařilo vytřídit rekordní množství odpadů – každý obyvatel
průměrně 88,2 kilogramu. Velkou část tvořil bioodpad, který se proměnil v kompost. Ten je
doslova „zeleným zlatem“: zlepšuje strukturu půdy, pomáhá jí zadržovat vodu, dodává živiny
a podporuje zdravý růst rostlin.
Návrat organiky do půdy má obrovský význam:
- obnovuje úrodnost a humus
- posiluje schopnost půdy odolávat suchu a zadržovat vodu
- pomáhá ukládat uhlík a tím bojovat proti změně klimatu
- podporuje bohatý život půdních organismů
- půda v dobré kondici má dobré fyzikální vlastnosti
Světový den půdy je připomínkou, že půda je náš nejcennější poklad. Každý z nás může
přispět – tříděním bioodpadu, kompostováním nebo podporou šetrného zemědělství. Půda
nám dává život, a pokud jí budeme vracet, co jí patří, odmění se nám zdravějšími
potravinami, čistější vodou i stabilnějším klimatem.
Zdroj (autor): Ing. Klára Šestáková
Web: http://www.czbiom.cz
