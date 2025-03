Rozhovor: Role biomasy z hlediska cyklu uhlíku a emisí

Fosilní paliva, ať už se jedná o zemní plyn nebo třeba uhlí, uvolňují při jejich energetickém využití do atmosféry značné množství skleníkových plynů, které byly po miliony let bezpečně uloženy hluboko v podloží. Jejich spalováním tak vypouštíme do atmosféry zásoby CO 2 , které již svůj uhlíkový cyklus dokončily a měly zůstat součástí podloží. Přidáváme tak do oběhu plyny, které planeta nestíhá zpátky zpracovat. Oproti tomu lokálně využitá odpadní biomasa je z hlediska cyklu uhlíkově neutrální.

Jak je to možné?

Poslechněte si rozhovor s Filipem Merclem, vědcem z Katedry agroenvironmentální chemie a výživy rostlin České zemědělské univerzity a Vojtěchem Pospíšilem, odborníkem na pevnou biomasu z asociace CZ Biom.

Rozhovor si můžete pustit ZDE.

Zdroj (autor): TV Zemědělec



