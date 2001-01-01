Novinky
PRODEVAL: Specialista na technologii výroby biometanu
PRODEVAL je přední francouzská technologická společnost s více než 35 lety zkušeností v oblasti plynárenství. Od roku 2014 se specializuje na úpravu bioplynu na biometan pomocí technologie membránové separace. Díky vlastním inovacím a silnému výzkumnému zázemí patří PRODEVAL k evropským lídrům v oblasti řešení pro dekarbonizaci plynárenství a dopravy.
PRODEVAL nabízí kompletní řešení pro celý cyklus výroby a využití biometanu:
- Úprava bioplynu na biometan – technologie VALOPUR® + nová technologie VALOPUR® DFM
VALOPUR® DFM (Design For Manufacturing & Maintenance)
Jedná se o kompaktní jednotku membránové separace, která se skládá ze dvou technologických částí – procesní a separační. Umístění technologie do rámu (tzv. skid) umožní průmyslovou výrobu, navýšení kapacity dodávek a našim zákazníkům zaručí zkrácení dodací lhůty.
- Vtláčení biometanu do plynárenské sítě
- Plnění vozidel biometanem – BioCNG a AgriGNV
- Zkapalnění biometanu (BioLNG) a CO₂ – technologie VCOOL®
Globální působnost
PRODEVAL uvedl do provozu více než 580 jednotek pro výrobu biometanu po celém světě. Společnost dnes zaměstnává více než 400 odborníků a v roce 2024 dosáhla obratu 122 milionů eur.
PRODEVAL v Čechách a na Slovensku
Na českém a slovenském trhu působí PRODEVAL od roku 2021 prostřednictvím své dceřiné společnosti, která zajišťuje obchodní činnost, technickou podporu, projektové řízení a servisní služby. Nabízí komplexní služby od přípravy projektu, zpracování podnikatelského záměru a studie proveditelnosti, návrh optimálního technického řešení výroby a vtláčení biometanu, realizace projektů a komplexní provozní služby – dodávky aktivního uhlí, náhradních dílů, zajištění provozní podpory pomocí hotline 24/7 a servisní služby.
