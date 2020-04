Příjem žádostí o zařazení vzdělávací akce do průběžného vzdělávání energetických specialistů - 2. kolo

Státní energetická inspekce informuje o změně v přijímání žádostí o zařazení vzdělávacích akcí do průběžného vzdělávání energetických specialistů podle § 10a zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů.

První kolo příjmu žádostí o zařazení vzdělávací akce do průběžného vzdělávání podle § 10a zákona č. 406/2000 Sb. bylo ukončeno dne 20. března 2020. Žádosti přijaté po tomto datu budou zařazeny do druhého kola výběru vzdělávacích akcí a stanovení počtu kreditů odbornou komisí s předpokladem ukončení příjmu žádostí do 20. května 2020. Více informací naleznete na stránkách Státní energetické inspekce.

Zdroj (autor): Ministerstvo průmyslu a obchodu

