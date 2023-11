Nové číslo časopisu Biom 3/2023 Bioodpady na kompost, kompost na pole

Téma: V tomto čísle jsme se zaměřili na to, jak jsme na tom s plýtváním potravinami, jak předcházet vzniku potravinového odpadu a kam takový odpad patří. Přinášíme také informace o nové

podpoře z dílny SFŽP, zaměřené na zpracování bioodpadu a aplikaci digestátu a kompostu do ZPF. V neposlední řadě se věnujeme kompostům a jejich nepostradatelné úloze při doplňování organické hmoty do půdy.

Časopis ke stažení ZDE.

Příloha: Časopis 3/2023 Bioodpady na kompost, kompost na pole

Zdroj (autor): CZ Biom - České sdružení pro biomasu

Web: http://www.czbiom.cz

Kontaktní e-mail:





Tweet

: 14.11.2314.11.2023