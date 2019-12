Nové číslo časopisu Biom 3/2019 Ohlédnutí za zkušenostmi s biomasou a bioplynem

Téma: V tomto čísle se podíváme, jak se v uplynulých letech dařilo OZE, co se povedlo, co nás trápilo, co nám toto období přineslo a co naopak odneslo. V rozhovoru jsme vyslechli Petra Macha z IVORY Energy, který se stejně jako družstvo POOSLAVÍ Nová Ves a ECOpark ve Smržicích, s námi podělil o své zkušenosti v oboru.

Příloha: Časopis Biom 3/2019 PDF

