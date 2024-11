CZ Biom se podílel na tvorbě metodické příručky EKOABECEDA

Ekoabeceda aneb Na cestě k odpovědné spotřebě

Školní vzdělávací program Recyklohraní aneb Ukliďme si svět připravil novou populárně naučnou metodickou příručku EKOABECEDA aneb Na cestě k odpovědné spotřebě. Autorský, odborný a oponentský tým, jehož aktivní součástí byla také Klára Šestáková, vedoucí sekce bioodpady a kompostování CZ Biom, se v ní snaží prezentovat odpovědnou spotřebu, jako cestu k ekologičtějšímu, ale i ekonomicky rozumnějšímu způsobu života. A připomíná ještě jednu důležitou hodnotu, kterou je naše zdraví – fyzické i psychické. Pokud dokážeme zpomalit, nebudeme se honit za tím, abychom měli všeho stále víc, budeme mít víc času na své blízké i sami na sebe.

Cílem metodiky je poskytnout pedagogům ucelený informativní základ k problematice udržitelné spotřeby, předcházení vzniku odpadů a oběhového hospodářství neboli cirkulární ekonomiky tak, aby téma dokázali snáze zprostředkovat žákům a studentům. Ale určitě neudělají chybu, když si ji přečtou také lidé mimo učitelskou praxi. Je psaná srozumitelným, svižným a nekomplikovaným jazykem. Usnadní vhled do problematiky a uspořádání si vlastních myšlenek, jak bychom měli k odpovědné spotřebě a neplýtvání přistupovat.

Na 56 stránkách (formát A4) publikace nejprve přináší základní informace o tom, co je to odpovědná spotřeba a proč je tak důležité se jí zabývat. Následně přechází od teorie k praxi – k tomu, co každý z nás můžeme udělat pro naši planetu. Ve čtyřech tematických kapitolách se postupně věnuje individuální odpovědné spotřebě v oblékání, stravování, dopravě a cestování a udržitelnému způsobu života v našich domácnostech, školách, firmách a dalších organizacích. Ekoabeceda je hojně prokládána schématy, grafy a obrázky.

Přílohu příručky tvoří scénáře pro čtyři věkové kategorie (MŠ, 1. st. ZŠ, 2. st. ZŠ a SŠ), které obsahují praktická cvičení, hry a pokusy, které žákům a studentům pomohou snáze informace pochopit a dobře si je zapamatovat. Tyto scénáře jsou postupně doplňovány na web školního vzdělávacího programu Recyklohraní aneb Ukliďme si svět.

V elektronické podobě je EKOABECEDA aneb Na cestě k odpovědné spotřebě dostupná ke stažení na webových stránkách www.recyklohrani.cz/cs/ekoabeceda.

Populárně naučná metodická příručka EKOABECEDA aneb Na cestě k odpovědné spotřebě vznikla v rámci projektu Ekoučitel pro vzdělávání pedagogů, který je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.

