Novinky
agriKomp Bohemia: Inovativní technologie podporují růst společnosti
My v agriKomp vyvíjíme průkopnické bioplynové systémy od poloviny 90. let. Dodnes jsme u našich zákazníků realizovali více než tisíc bioplynových stanic s celkovým instalovaným výkonem kolem 400 MWel. Naším cílem bylo a stále je umožnit zemědělským podnikům rychlý vstup na energetický trh s minimálními vstupními náklady.
Zdroj (autor): agriKomp Bohemia
Web: https://www.agrikomp.com/cs
Kontaktní e-mail:
Poslední změna: 1.11.2025
