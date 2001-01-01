Akce
Zájezd na veletrh úspor energií v hornorakouském Welsu
pátek 27. února 2026 (Evropská unie, 490,- )
Veletrh úspor energií WEBUILD Energiesparmesse ve Welsu (Rakousko) je přední evropská odborná výstava zaměřená na energetickou efektivnost, obnovitelné zdroje a úsporná řešení pro stavby a bydlení.
Místo konání: Messe Wels, odjezd z Českých Budějovic; Messeplatz 1, 4600 Wels, Österreich
Pořádá: Energy Centre České Budějovice, z.s., https://eccb.info/
Ing. Michaela Vopelková,
, tel.: 387 312 580
Srdečně vás zveme na výlet na tradiční Veletrh úspor energií WEBUILD Energiesparmesse ve Welsu (Rakousko). Přední evropská odborná výstava zaměřená na energetickou efektivnost, obnovitelné zdroje a úsporná řešení pro stavby a bydlení.se letos koná už 41. rokem.
Odjíždíme pohodlným autobusem z Českých Budějovic s možností přibrat cestující i na trase (např. Velešín, Kaplice).
Cena 490 Kč (senioři 65+ jen 200 Kč) je dotovaná a zahrnuje vstupenku na veletrh i dopravu tam a zpět.
Co vás čeká (v případě zájmu, možný je samozřejmě i rozchod):
- průvodce a tlumočnice,
- 3 komentované prohlídky rakouských vystavovatelů: koupelny a jejich vybavení, dlažby do interiéru i na terasy, přírodní kameny, moderní kotle na biomasu a tepelná čerpadla.
Více informací najdete zde: https://eccb.info/akce/
veletrh-uspor-energie-2026/
Veletrh nemusí tvořit jedinou náplň dne. Účastníci zájezdu si mohou samostatně zajít prohlédnout nedaleké malebné historické centrum města, potěšit se se zvířaty v městské ZOO (hned vedle výstaviště, vstup zdarma) nebo se pokochat pohledem na kvetoucí jaterníky a protáhnout se při výstupu na překrásnou rozhlednu Marienwarte (cca 20 minut pěšky od výstaviště).
Kapacita je omezená, proto prosíme zájemce, aby se přihlásili co nejdříve, a to na výše uvedeném odkaze, kde naleznou přihlášku.
Poslední změna: 04.02.2026
Počet shlédnutí: 0
