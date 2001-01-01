Akce
WEBINÁŘ: Půda & kompostování
pondělí 13. dubna 2026 (Česká republika)
Zajímá vás, jak je na tom vaše půda a jak efektivně kompostovat? Řešíte konkrétní problém a potřebujete odbornou radu? Chcete sdílet zkušenosti nebo získat praktické tipy a inspiraci od ostatních? Připojte se k pravidelným on-line webinářům, kde se otevřeně řeší vaše dotazy k půdě, kompostování, živinám i udržitelnému zemědělství.
Místo konání: ONLINE;
Pořádá: ZERA Agency, https://www.zeraagency.eu/
Příloha: Pozvánka [pdf - 452.7 kB]
Podrobnosti o akci: https://www.zeraagency.eu/provoz-kompostaren-27062025-111054-27062025-113817-02122025-114109
