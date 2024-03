Webinář k systému SURE

úterý 19. března 2024 10:00 ()

Dne 19. března 2024 v době mezi 10:00 a 11:00 proběhne online webinář k reportování v systému SURE. Webinář bude zaměřen na roční reportování biomasy do portálu SURE, a to jak pro účastníky z ČR, tak z SK. Reportování musí být hotové do 1.4.2024. Cílem je vysvětlení principu a vychytání maximum možných chyb ze stran účastníku systému SURE. Bude samozřejmě i prostor pro dotazy.

Místo konání: ONLINE;

Pořádá: CZ Biom - České sdružení pro biomasu, http://www.czbiom.cz



Podrobnosti o akci: https://www.czbiom.cz/akce/webinar-sure/

Tweet

Datum uveřejnění: 11.3.2024

Poslední změna: 11.03.2024

Počet shlédnutí: 4