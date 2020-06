Webinář: Energie pro pohon cirkulární budoucnosti

čtvrtek 18. června 2020 17:00 (Česká republika, 290,- Kč)

Online webinář na téma "Energie pro pohon cirkulární budoucnosti" proběhne 18. června 2020 od 17:00 do 18:00.

Místo konání: ONLINE;

Pořádá: CIRA Advisory, http://www.ciraa.eu



Podrobnosti o akci: https://incien.org/event/webinar-energie-pro-pohon-cirkularni-budoucnosti/

Jak vypadají cirkulární zdroje energie? Jaká se dnes nabízí řešení pro jednotlivce, obce či firmy? Vyplatí se? Co můžeme čekat do budoucna? Úspory energie, energie slunce, energie z odpadu, chytré sítě, ekonomika.

Další ze série webinářů se zaměří na to, jakou roli hraje cirkulární ekonomika v energetickém sektoru – a jakou energii potřebuje cirkulární ekonomika.

Webinář povede Petr Novotný, expert na energetiku v Institutu Cirkulární Ekonomiky, a provede publikum následujícími tématy:

• Jaké jsou dnes dostupné cirkulární zdroje energie.

• Jak získávat energii z odpadu, větru a slunce, jak je zapojit do chytré sítě a jak být soběstačný.

• Jak vypadají v praxi řešení pro jednotlivce, obce a firmy. Vyplatí se?

• Analýza současných a budoucích trendů v energetickém sektoru s ohledem na legislativní změny a hospodářskou krizi.

Přednášející

Petra již od raného studentského věku zajímaly především dvě oblasti – finance a ochrana životního prostředí. Vystudoval dva obory v oblasti financí a podnikového managementu na Ekonomicko-správní fakultě Masarykovy univerzity. Zkušenosti nabíral i na studiích v zahraničí, na ročním studijním programu European Business na University of Huddersfield ve Velké Británii a dva semestry strávil ve Finsku na University of Jyväskylä, kde se detailně seznámil s technologiemi na energetické využití bioodpadu. Tyto zkušenosti nyní využívá v rámci Institutu Cirkulární Ekonomiky. Po studiích pracoval nejdříve dva roky v poradenské společnosti EY, odkud přešel do společnosti RENARDS dotační, s.r.o., kde se zabýval především projekty z oblasti nízkouhlíkové energetiky – obnovitelné zdroje energie, akumulace, elektromobilita. Petr se dále zajímá o udržitelné zemědělství, rozvoj biodiverzity a zadržování vody v krajině.

VSTUPENKY

Tweet

Datum uveřejnění: 1.6.2020

Poslední změna: 01.06.2020

Počet shlédnutí: 0