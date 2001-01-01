Akce
Webinář čtvrtletní hlášení KZR INiG 3.Q 2025
pondělí 6. října 2025 13:00 (Česká republika, 0,- )
V pondělí 6. října 2025 od 13:00 proběhne školení k dalšímu hlášení v systému KZR INiG za 3. Q 2025. Novinkou je hlášení vlastní produkce. Hlášení je nutné podat do 20. října, a to i v případě subjektů, které u tohoto systému končí nebo skončily a přechází k jinému. Vždy je nutné hlásit kvartál (dny), ve kterém ještě platil certifikát u daného systému. V souvislosti se zavedením hlášení vlastní produkce plodin a zbytků byl upraven ceník pro bioplynové stanice, který hlášené suroviny zlevnil.
Místo konání: ONLINE; Google Meet
Pořádá: CZ Biom - České sdružení pro biomasu, http://www.czbiom.cz
Podrobnosti o akci: https://www.czbiom.cz/akce/webinar-ctvrtletni-hlaseni-kzr-inig-3-q-2025/
