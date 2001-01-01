Akce
Seminář: Výroba a využití kompostu na zemědělské půdě
úterý 25. listopadu 2025 (Pardubický kraj, 0,- )
Seminář "Výroba a využití kompostu na zemědělské půdě" přinese témata, jako využití BRO kompostováním a regionální nakládání s bioodpady nebo ekonomika aplikace kompostu na zemědělskou půdu. Součástí programu je exkurze na kompostárně. Akce se koná 25. listopadu v Třebovicích.
Místo konání: Třebovice; Obecní úřad Třebovice, Třebovice 238, 561 24
Pořádá: Kompostářská asociace, https://kompostarska-asociace.cz/
Příloha: Pozvánka [pdf - 5.6 MB]
Poslední změna: 06.11.2025
