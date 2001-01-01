biom.czakceSeminář PROVOZ KOMPOSTÁRENSeminář PROVOZ KOMPOSTÁRENSeminář PROVOZ KOMPOSTÁRENSeminář PROVOZ KOMPOSTÁREN

úterý 20. října 2026 (Vysočina)
Zveme Vás na seminář pro provozovatele kompostáren, který Vás provede základními požadavky právních předpisů, procesními kroky a jejich nastavením v provozu tak, aby celý proces probíhal optimálně a zodpoví Vaše individuální dotazy.
Místo konání: ZERA CETT - Centrum environmentálních technik a technologií; Podhradí 127, 675 71 Náměšť nad Oslavou
Pořádá: ZERA Agency, https://www.zeraagency.eu/

Příloha: Pozvánka  [pdf - 561.1 kB]

Podrobnosti o akci: https://www.zeraagency.eu/seminar-provoz-kompostaren


 

 

Datum uveřejnění: 28.1.2026
Poslední změna: 28.01.2026
