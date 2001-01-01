Akce
Seminář PROVOZ KOMPOSTÁREN
úterý 20. října 2026 (Vysočina)
Zveme Vás na seminář pro provozovatele kompostáren, který Vás provede základními požadavky právních předpisů, procesními kroky a jejich nastavením v provozu tak, aby celý proces probíhal optimálně a zodpoví Vaše individuální dotazy.
Místo konání: ZERA CETT - Centrum environmentálních technik a technologií; Podhradí 127, 675 71 Náměšť nad Oslavou
Pořádá: ZERA Agency, https://www.zeraagency.eu/
Příloha: Pozvánka [pdf - 561.1 kB]
Podrobnosti o akci: https://www.zeraagency.eu/seminar-provoz-kompostaren
