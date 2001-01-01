Akce
SDÍLENÍ ELEKTŘINY – jak na to, konkrétní návody a příklady z praxe
středa 10. prosince 2025 12:30 (Jihočeský kraj)
Pozvánka na přeshraniční seminář. Uvažujete o sdílení elektřiny? Máte vlastní výrobnu a rádi byste přebytky posílali dál — nebo byste naopak chtěli elektřinu sdíleně odebírat? Získáte praktický návod krok za krokem, jak se registrovat u EDC, nastavit alokační klíč, vyhnout se nejčastějším chybám a pochopit, co všechno sdílení elektřiny obnáší.
Místo konání: České Budějovice; Krajský úřad Jihočeského kraje, sál Ovál, U Zimního stadionu 1952/2
Pořádá: Energy Centre České Budějovice, http://www.eccb.cz
Podrobnosti o akci: https://eccb.info/akce/sdileni-elektriny-jak-na-to-2025/
Poslední změna: 04.12.2025
Počet shlédnutí: 2
SDÍLENÍ ELEKTŘINY – jak na to, konkrétní návody a příklady z praxe
středa 10. prosince 2025 12:30 (Jihočeský kraj)
Pozvánka na přeshraniční seminář. Uvažujete o sdílení elektřiny? Máte vlastní výrobnu a rádi byste přebytky posílali dál — nebo byste naopak chtěli elektřinu sdíleně odebírat? Získáte praktický návod krok za krokem, jak se registrovat u EDC, nastavit alokační klíč, vyhnout se nejčastějším chybám a pochopit, co všechno sdílení elektřiny obnáší.
Místo konání: České Budějovice; Krajský úřad Jihočeského kraje, sál Ovál, U Zimního stadionu 1952/2
Pořádá: Energy Centre České Budějovice, http://www.eccb.cz
Podrobnosti o akci: https://eccb.info/akce/sdileni-elektriny-jak-na-to-2025/
Poslední změna: 04.12.2025
Počet shlédnutí: 2