PRO-ENERGY CON 2025
čtvrtek 6. listopadu 2025 - pátek 7. listopadu 2025 (Jihomoravský kraj)
Odborná konference PRO-ENERGY CON pořádaná již od roku 2011, je již tradičním setkáním zástupců a předních odborníků všech energetických odvětví. Konference skýtá možnost si méně formálním způsobem vyměnit názory na aktuální dění v energetice, to vše v přívětivém prostředí hotelu Amande.
Místo konání: Hustopeče u Brna; Amande Wine Wellness Hotel
Pořádá: ENERGY-HUB s.r.o., http://www.energyhub.eu
Podrobnosti o akci: https://www.pro-energycon.cz/
Poslední změna: 15.10.2025
Počet shlédnutí: 0
