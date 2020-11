Online kurz: Cirkulární zadávání

čtvrtek 5. listopadu 2020 - čtvrtek 20. května 2021 ()

Cyklus přednášek a příkladů dobré praxe pro zástupce veřejného sektoru a podnikatelů, kteří mají zájem získat celostní vhled do problematiky procesu tvorby veřejných zakázek a soukromých nákupů s prvky cirkularity.

Místo konání: ONLINE;

Pořádá: INCIEN, https://incien.org/



1. ročník kurzu: listopad 2020 / květen 2021

Organizátor: INCIEN

Téma kurzu v souvislostech:

Téma cirkulárního zadávání, respektive nakupování a osvojení si cirkulárních principů v praxi dnes považujeme v INCIEN za klíčové téma následujících let. Za prvé proto, že se jedná o první krok, jak s cirkulární ekonomikou začít. Za druhé proto, že cirkulární zakázky plně zapadají do plánů Evropské komise a přijaté Zelené dohody (European Green Deal) a Akčního plánu pro cirkulární ekonomiku. Tedy plánů, které mají zajistit přechod na udržitelnější hospodářství evropského kontinentu a celounijní nízkouhlíkovou ekonomiku do roku 2050. Cirkulární zadávání/nakupování klade důraz na ekodesign výrobků, šetrné využívání přírodních zdrojů a předcházení vzniku odpadů. Přináší mimo jiné úspory primárních zdrojů, vznik nových pracovních pozic (díky opravování, recyklaci, renovacím a servisu), méně emisí CO 2 , nižší spotřebu primárních či fosilních zdrojů (zejména v oblasti produkce energie) i vody a půdy. Téma je důležité jak pro soukromý sektor, který může začít poptávat své nákupy udržitelněji, tak pro veřejnou sféru, protože na veřejné zakázky je v Česku ročně vynaloženo více než 600 miliard korun a navíc bude od roku 2021 povinný reporting EU v oblasti zeleného zadávání.

To vše je nutné dát do kontextu odpadového hospodářství: v ČR se skládkuje 48 % veškerého komunálního odpadu a z něj by stále až 80 % by bylo možné druhotně využít jako suroviny pro recyklaci materiálů či výrobu tepla a energie. Ačkoliv české firmy umějí zpracovávat odpad, zpracovávají především odpad ze zahraničí. Ukazatel CMU (Circular Material use Rate), tedy podíl zpětně navrácených surovin do hospodářství na celkové spotřebě surovin je v České republice na úrovni 8,1 %. Hodnota CMU vzrostla v Česku mezi lety 2014–2016 z 6,9 %. To je však stále pod evropským průměrem, který vykazuje hodnotu 11,7 %. Pro příklad je možné uvést například Holandsko, které v roce uvedlo ve svém novém národním reportu cirkularity na míře 29,9 %. Právě zde však také od roku 2013 aktivně pilotují cirkulární veřejné zadávání, kde v rámci konkrétních projektů již ve fázi nákupu a zakázkách aplikují principy cirkulární ekonomiky do praxe.

Cíl kurzu:

Cílem kurzu je osvojení si specifických znalostí v oblasti nově se rozvíjející disciplíny, která má silnou podporu Evropské komise a která bude v následujících letech značně ovlivňovat široké spektrum činností: od vývoje a výroby produktů, recyklační technologie, nakládání s odpady, přes marketing, ochranu životního prostředí až po společenskou odpovědnost podnikání. Přechod od lineárního na oběhové hospodářství změní zaběhlé přístupy k využití zdrojů a bude mít zásadní vliv na vývoj nových postupů a technologií a celkovou zaměstnanost v EU, a proto je cirkulární zadávání jedno z klíčových témat pro naplňování cirkulární ekonomiky v praxi.

DO KURZE SE BUDE MOŽNÉ PŘIHLÁSIT I V PRŮBĚHU ROKU A PROBĚHLÉ PŘEDNÁŠKY DOSTANE ÚČASTNÍK K DISPOZICI.

Profil absolventa:

Absolvent kurzu pochopí souvislosti spojené cirkulárním zadáváním stejně tak dobře jako příležitosti pro rozvoj konkrétní oblasti, které se věnuje ve svém pracovním prostředí. Získá komplexní znalosti v oblasti současného stavu rozvoje oběhového hospodářství. Kurz je vhodný pro pracovníky v odpadovém hospodářství, manažery rozvoje, životního prostředí a CSR či podnikové ekology. Stejně tak je vhodný pro klíčové osobnosti, které rozhodují o strategiích pro zajištění odolnosti podniků a vyhledávání nových příležitostí.

Po úspěšném absolvování kurzu obdrží účastník certifikát.

Doporučené rozšiřující vzdělávání:

Kurz Oběhového hospodářství, který organizuje Fakulta technologie ochrany prostředí VŠCHT v Praze ve spolupráci s INCIEN

Předběžný program kurzu

Program 1. ročníku kurzu se stále vyvíjí. Organizátoři si vyhrazují právo na případnou změnu v programu. První část webináře bude zaměřena na teoretické základy a druhá část na ukázky příkladů dobré praxe.

1) 5.11.2020 OBECNÝ ZÁKLAD

Základy cirkulární ekonomiky (lektor: Soňa Jonášová, INCIEN): Co je cirkulární ekonomika – základní informace potřebné k pochopení celého systému a k tomu, jak můžeme cirkulární ekonomiku použít v cirkulárních zakázkách.

Jak vypadá cirkulární kancelář? (Laura Mitroliosová, CIRA Advisory): Odpady, voda, energie, stravování, doprava – všechny tyto aspekty jsou zohledněné, když firmy začínají se svou vlastní cirkulární laboratoří ve firmě.

2) 19.11.2020 ENERGIE

Jak vypadá cirkulární energie? (Petr Novotný, INCIEN): dostupné cirkulární zdroje energie, energie z odpadu a obnovitelných zdrojů, řešení v praxi

Pozitivní externality přechodu na obnovitelné zdroje energie (František Vašek, Nano Energies): dopad využívání energie z obnovitelných zdrojů na životní prostředí a jak lze poptávat zelenou energii ve veřejné zakázce nebo soukromém nákupu.

3) 3.12.2020 CIRKULÁRNÍ EKONOMIKA V TEORII A PRAXI

EU Green Deal& Akční plán pro cirkulární ekonomiku (Soňa Jonášová, INCIEN): klimaticky neutrální cirkulární ekonomika – příležitosti, konkrétní příklady, přehled legislativních změn. Jaké místo v těchto plánech zaujímají zelené a cirkulární zakázky?

Cirkulární ekonomika v gastronomii a cateringu (Bára Kebová, INCIEN): Provozy, které se principy cirkulární ekonomiky inspirují, mohou díky jednoduchým změnám šetřit nejenom životní prostředí, ale i peníze.

4) 7.1.2020 STAVEBNICTVÍ

Cirkularita ve stavebních projektech z pohledu práva: co všechno české právo umožňuje a co naopak zakazuje. Na co ani při cirkulární stavbě nebo rekonstrukci nesmíte zapomenout. Cirkulární stavby a recyklovaný beton jsou již existující alternativy k dosavadní praxi, kdy ve stavebnictví vzniká více jak polovina veškerého odpadu.

CE & demolice a re cyklace stavebního odpadu (Tereza Pavlů, UCEEB; Karel Fronk, SKANSKA): možnosti využití recyklátů, poznatky z výzkumu, rozvoj trhu s recykláty, příklady dobré praxe.

5) 28.1.2021 DŮLEŽITOST CIRKULÁRNÍCH ZAKÁZEK A NÁKUPŮ

Proč zadávat cirkulárně? (Soňa Jonášová, INCIEN): Dopady na lokální ekonomiku & ekosystému & tvorbu pracovních míst. Cirkulární zakázky jako první krok k realizaci cirkulární ekonomiky v praxi.

Druhý život nábytku (Šimon Fiala, IKEA): Příklad praxe změny přístupu k prodeji nábytku z druhé ruky a poskytování vybavení na klíč bez nutnosti vlastnictví. V nákupu není třeba poptávat vždy jen nové věci.

6) 18.2.2021 VEŘEJNÉ ZADÁVÁNÍ

Kde se cirkulární a sociální aspekty setkávají a doplňují v odpovědném veřejném zadávání? (Regina Hulmanová, MPSV): Cirkulární veřejné zadávání přináší příležitost zadavatelům adaptovat způsob nakupování na výzvy týkající se změn klimatu, surovinové nedostatečnosti a ovlivnit dopady na životní prostředí.

Cirkularita při nákupu nábytku (Regina Hulmanová, MPSV): představení publikace dobrých příkladů praxe a konkrétních návodů

7) 11.3.2021 CIRKULARITA JAKO PRINCIP SLUŽBY

Nákup vlastního vs. produkt jako služba (INCIEN): Jak formulovat a definovat zakázku: Funkční požadavky vs. technické požadavky (Praktické cvičení: Potřebujeme mít kde sedět vs. chceme dodat 10 zelených židlí)

Tisk jako služba (Kristýna Kutilová, Copymat): Přednáška o nahrazení nákupů elektroniky, zejména tiskáren, tiskovou službou.

8) 8.4.2021 CIRKULARITA VE VAŠEM NÁKUPU I.

Jak a kde začít s aplikací cirkularity do praxe vlastních zakázek? (INCIEN): Jak vybrat vhodnou skupinu produktů, která je vhodná pro první cirkulární zakázky – čím je vhodné začít, kde je naopak cirkularitasložitá (prioritizace a kritéria pro prioritizaci z pohledu jednotlivé organizace)

Praktické informace k výběru a práci na vlastním projektu (INCIEN, KROUPAHELÁN): Účastníci si vyberou konkrétní zakázku, kterou do května 2021 zadají nebo zkusí připravit dle principů cirkulární ekonomiky.

9) 29.4.2021 CIRKULARITA VE VAŠEM NÁKUPU II.

Definice kritérií cirkularity pro vlastní podnik (INCIEN): Účastníci semináře si definují, co pro danou organizaci znamená cirkularitaa na co se chtějí z cirkulární ekonomiky ve svých zakázkách zaměřit.

Cirkularita jako příležitost pro inovace (Michal Veselý, JIC): Nové byznys příležitosti, které mohou inovace směrem k cirkulární ekonomice přinést. Cirkularita jako konkurenční výhoda.

10) 20.5.2021 ZÁVĚR

Jak, kde a kdy se (ne)hodí cirkulární kritéria v konkrétních zakázkách (INCIEN, KROUPAHELÁN): Měření a posuzování cirkularity- konkrétní měřící nástroje, způsoby posuzování cirkularity v zakázkách, způsoby výběru vhodného dodavatele, diskuze nad mírou konkretizace, která je v jednotlivých projektech žádaná

Funkční spolupráce v procesu zadávání (MPSV): spolupráce v rámci organizace, s dodavateli – předsoutěžní dialog, právní aspekty předsoutěžní , podpora vzájemné spolupráce mezi dodavateli.

Shrnutí kurzu (Soňa Jonášová, INCIEN).

Praktické informace

Odborný garant kurzu: Ing. Soňa Jonášová

Organizační zajištění kurzu: Dagmar Milerová Prášková (dagmar@incien.org)

Administrativní zajištění kurzu: Petra Pém (recepce@incien.org)

Rozsah kurzu: listopad 2020 – květen 2021, 10 tříhodinových webinářů s odborníky (kurz bude probíhat vždy od 8:30 do 11:30 s přestávkou 10 min uprostřed kurzu)

Lokace: V současnosti budoucnost vzdělávání patří online formě z důvodu snížení rizika rušení hodin kvůli koronavirovým opatřením. Proto tento ročník bude probíhat prozatím online formou webinářů. Adresu pro připojení dostanou účastníci vždy v pondělí před kurzem.

Cena:

Firmy / komerční subjekty: 14 000 Kč bez DPH/osoba

Neziskové organizace / veřejné instituce / zástupce samospráv a fyzické osoby: 7 000 Kč bez DPH/osoba

Organizace, které se připojí k Memorandu: Cirkulární ekonomika ve veřejných zakázkách budou mít 50 % slevu z vložného jako motivaci pro úspěšnou realizaci vlastních projektů

Přihlášení na kurz:

https://docs.google.com/forms/d/1B9V1lUjpa_KAmOioW6FfH1xI8-Y8Bkx2NBoXHy4fK1g/edit

Datum uveřejnění: 25.11.2020

Poslední změna: 25.11.2020

