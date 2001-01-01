Akce
Odborné školení: Nové plyny – využití a specifikace
úterý 20. ledna 2026 (Praha, 2590,- )
Český plynárenský svaz zve na odborné školení zaměřené na nové plyny a jejich uplatnění v plynárenství, které se uskuteční v úterý 20. ledna 2026. Školení je zaměřené mimo jiné na téma bioplynových a biometanových stanic.
Místo konání: Praha; sídlo ČPS, U Plynárny 223/42, budova 56B
Pořádá: Český plynárenský svaz, https://www.cgoa.cz/
Příloha: Pozvánka [pdf - 267 kB]
Program školení je rozdělen do tří tematických bloků zaměřených na technologie LNG, využití plynárenského polygonu a aplikaci vodíku v distribučních sítích a na biometan.
Školení je určeno zejména pro techniky, projektanty, provozní specialisty a další odborníky z plynárenství, kteří se chtějí orientovat v aktuálním vývoji a praktickém nasazení nových plynárenských technologií.
Účastníkům nabídne ucelený přehled, sdílení zkušeností z praxe a lepší porozumění technickým i provozním souvislostem, které nové plyny přinášejí.
Více informací naleznete zde.
