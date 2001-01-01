Akce
Konference Zdravá půda, zdravé potraviny, zdravá farma
úterý 4. listopadu 2025 - středa 5. listopadu 2025 (Královehradecký kraj)
Praktická konference jak „vytvořit a udržet ZDRAVOU půdu i farmu“ – úrodnost a ziskovost. výživa rostlin, bioplynové stanice, kompostárny – spolupráce s obcemi – zdroj dodatečných příjmů vč. detailu investičních dotací. Vše sdílení prověřené praxe experty a zemědělci.
Místo konání: Kašov 45, Kuks 544 01; farma Nová Amerika
Pořádá: Státní zemědělský intervenční fond , https://szif.gov.cz/cs
Podrobnosti o akci: https://www.fourleaves.cz/zp/
