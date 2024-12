INSPIRUJTE SE NA RAKOUSKÝCH KOMPOSTÁRNÁCH

čtvrtek 24. dubna 2025 (Evropská unie)

Přijměte pozvánku do světa průmyslového kompostování a vydejte se s námi na exkurzi. Seznamte se s inovativními technologiemi a postupy zpracování bioodpadu, které formují toto odvětví.



KDO A CO NA VÁS ČEKÁ?

Bernhard Gamerith (expert v oboru kompostáren) vás provede kompostárnami a vysvětlí:

technologii provzdušňování

kompostování v hale

inovativní nástroje

a technologie

Exkurze bude tlumočena do češtiny.



Místo konání: ;

Pořádá: , https://biom.cz/cz/akce

Alice Hambálková, , tel.: + 420 774 404 565

Příloha: Pozvánka [pdf - 2 MB]

Podrobnosti o akci: http://biom.cz/cz/akce

Tweet

Datum uveřejnění: 8.12.2024

Poslední změna: 08.12.2024

Počet shlédnutí: 0