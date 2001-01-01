Akce
Impact Hub MashUp: AI pro udržitelnost
středa 12. listopadu 2025 18:00 (Praha)
Jak může AI přispět k udržitelnějšímu životu? Které problémy nám pomůže překonat – a jaké nové otázky naopak otevírá? Přijď se inspirovat prezentacemi odborníků, inovátorů a nadšenců, kteří mění s pomocí AI svět na udržitelnější. Následovat bude moderovaná diskuze, kde se na AI podíváme ze dvou úhlů pohledu – dobra a zla.
Místo konání: Praha; Impact Hub Praha, Drtinova 557/10, 150 00 Praha 5 - Smíchov
Pořádá: Impact Hub, https://impacthub.cz
Podrobnosti o akci: https://impacthub.cz/kalendar/impact-hub-masup-ai-pro-udrzitelnost/
