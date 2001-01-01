Akce
DNY KOGENERACE 2025
úterý 21. října 2025 - středa 22. října 2025 (Jihomoravský kraj)
Dny kogenerace je odborná konference zaměřená na aktuální dění v oblasti kombinované výroby elektřiny a tepla a moderní energetiky.
Místo konání: Brno; Hotel Passage
Pořádá: COGEN Czech, https://www.cogen.cz/
Podrobnosti o akci: https://dny-kogenerace.cogen.cz/
Poslední změna: 15.10.2025
Počet shlédnutí: 0
DNY KOGENERACE 2025
úterý 21. října 2025 - středa 22. října 2025 (Jihomoravský kraj)
Dny kogenerace je odborná konference zaměřená na aktuální dění v oblasti kombinované výroby elektřiny a tepla a moderní energetiky.
Místo konání: Brno; Hotel Passage
Pořádá: COGEN Czech, https://www.cogen.cz/
Podrobnosti o akci: https://dny-kogenerace.cogen.cz/
Poslední změna: 15.10.2025
Počet shlédnutí: 0