Akce
Agrishow a Národní výstava hospodářských zvířat - odborný program
neděle 12. dubna 2026 - středa 15. dubna 2026 (Jihomoravský kraj)
Na brněnském výstavišti se od 12. do 15. dubna uskuteční komplex zemědělských a lesnických veletrhů - Veletrh pro rostlinnou a živočišnou výrobu AGRISHOW, Národní výstava hospodářských zvířat, Mezinárodní lesnický a myslivecký veletrh SILVA REGINA a Veletrh obnovitelných zdrojů energie v zemědělství a lesnictví BIOMASA. Zemědělská část doprovodného programu nabídne spoustu zajímavých akcí, především chovatelské akce a odborná setkání.
Místo konání: Brno; BVV Veletrhy Brno
Pořádá: Veletrhy Brno a.s. , https://www.bvv.cz/
Podrobnosti o akci: https://www.bvv.cz/agrishow
Poslední změna: 03.03.2026
Počet shlédnutí: 0
