agriKonference 2026
úterý 14. dubna 2026 (Jihomoravský kraj)
Již 16. agriKonference se bude konat 14. dubna v Brně v klubu První Patro a bude spojena s oslavami 20 let od založení naší společnosti. Odborný program konference bude zaměřen na aktuální témata pro oblast BIOPLYNU & BIOMETANU (legislativa, aukce, připojování BMS, problematika emisí, nové technologie, příklady z praxe, agrovoltaika, fakta o klimatu, směřování energetiky aj.) a nebude chybět ani panelová diskuze řešící budoucnost provozu BPS. Účast na akci nám přislíbili významní hosté, máte se rozhodně na co těšit.
Místo konání: Brno; Klub První Patro, Šilingrovo nám. 7, 602 00 Brno-střed
Pořádá: agriKomp Bohemia, https://www.agrikomp.com/
Podrobnosti o akci: https://www.agrikomp.com/cs/20let/#agrikonference-2026
Poslední změna: 03.03.2026
Počet shlédnutí: 0
Poslední změna: 03.03.2026
