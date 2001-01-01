Akce
11. ročník odborné konference "BUDÚCNOSŤ SLOVENSKÉHO BIOPLYNU 2025"
čtvrtek 6. listopadu 2025 - pátek 7. listopadu 2025 (Slovensko)
Pozývame Vás na 11. ročník odbornej konferencie Slovenskej bioplynovej asociácie – BUDÚCNOSŤ SLOVENSKÉHO BIOPLYNU 2025 pre prevádzkovateľov bioplynových staníc, ktorá sa uskutoční 6. a 7. novembra 2025 o 9:30 v hoteli Tenis vo Zvolene. Súčasťou programu je aj tradičná večerná voľná diskusia, kde si účastníci navzájom vymieňajú svoje skúsenosti z praxe.
Místo konání: Zvolen; Hotel Tenis
Pořádá: Slovenská bioplynová asociace SBA, https://www.sba.sk/
Podrobnosti o akci: https://www.sba.sk/actuality/sba-konferencia-2025-nezmeskajte-prilezitost-formovat-buducnost-slovenskeho-bioplynu-registracia-je-spustena/
