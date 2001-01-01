Akce
11. ročník konference Předcházení vzniku odpadů
čtvrtek 13. listopadu 2025 (Praha)
Srdečně vás zveme na 11. ročník konference Předcházení vzniku odpadů, která se uskuteční 13. listopadu 2025 v Praze. Akce je určena všem odborníkům i zájemcům o oblast odpadového hospodářství, kteří se chtějí dozvědět více o klíčové části hierarchie nakládání s odpady – předcházení jejich vzniku a opětovném použití.
Místo konání: Praha; T-Mobile Magenta Experience Center
Pořádá: České ekologické manažerské centrum, z.s., http://www.cemc.cz
Podrobnosti o akci: https://www.tretiruka.cz/media-a-odpady/predchazeni-vzniku-odpadu/
