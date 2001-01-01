biom.czakce11. ročník konference Předcházení vzniku odpadů

11. ročník konference Předcházení vzniku odpadů

čtvrtek 13. listopadu 2025 (Praha)
Srdečně vás zveme na 11. ročník konference Předcházení vzniku odpadů, která se uskuteční 13. listopadu 2025 v Praze. Akce je určena všem odborníkům i zájemcům o oblast odpadového hospodářství, kteří se chtějí dozvědět více o klíčové části hierarchie nakládání s odpady – předcházení jejich vzniku a opětovném použití.
Místo konání: Praha; T-Mobile Magenta Experience Center
Pořádá: České ekologické manažerské centrum, z.s., http://www.cemc.cz

Podrobnosti o akci: https://www.tretiruka.cz/media-a-odpady/predchazeni-vzniku-odpadu/


 

 

