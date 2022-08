Za sedm měsíců roku změnilo dodavatele energie meziročně více odběratelů

Za sedm měsíců letošního roku změnilo dodavatele energie meziročně více odběratelů. Dodavatel elektřiny se letos od ledna do července změnil u 386.609 odběrných míst, meziročně to je o o zhruba 30 procent více. Dodavatele plynu změnilo 171.423 odběrných míst, meziročně o zhruba 32 procent více. Vyplývá to z informací na webu operátora trhu (OTE). Řada zákazníků musela dodavatele energií změnit v souvislosti s ukončením dodávek jejich původního dodavatele. Tito zákazníci skončili u dodavatele poslední instance (DPI), v tomto režimu musí během šesti měsíců uzavřít smlouvu s novým dodavatelem.

Datum uveřejnění: 19.8.22

Poslední změna: 19.8.2022

