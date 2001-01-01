Zprávy z tisku
Výrobce substrátů Agro CS loni zvedl tržby na 2,4 mld. Kč a zisk na 143 mil. Kč
Říkov (Náchodsko) 16. července (ČTK) - Společnosti Agro CS z Říkova na Náchodsku, která je předním českým výrobcem zahradních substrátů, hnojiv či trávníků, loni zvýšila tržby o 8,4 procenta na 2,4 miliardy korun. Zisk firmě vzrostl na 143 milionů korun z předloňských 106 milionů korun. V hlavním oboru, zahradní divizi, společnost tržby zvedla o jedno procento na dosud nejvyšších 1,64 miliardy korun. Vyplývá to z výroční zprávy firmy za rok 2025.
Foto: Youssef Rahoui@Pixabay.com
"Rok 2025 byl v objemu prodeje stabilní, ale významně nepřekonal úroveň roku 2024. Na výsledku tržeb se projevilo studené jarní počasí," uvedl k výsledku zahradní divize generální ředitel firmy Jan Harant. Úspěšná byla firma v dodávkách fotbalových trávníků a růst zaznamenala u dodávek substrátu na střechy. Substráty, hnojiva, mulče, travní osiva či přípravky na ochranu rostlin společnost dodává v ČR do všech významných obchodních řetězců a zahradních center. Zásobuje i profesionální zahradníky.
Firma se loni musela vyrovnat s rostoucími cenami rašeliny z Pobaltí, a to kvůli historicky nejnižší těžbě rašeliny v tomto regionu. "Poptávka po rašelině byla ve světě vysoká, a to vyhnalo ceny rašeliny o 50 procent nahoru," uvedl Harant.
Společnost Agro CS vyváží do 24 zemí, loni z exportu získala 262 milionů korun. Hlavní odbytiště má v Evropské unii. Loni se jí dařilo zvýšit export trávníkových hnojiv, nejvýrazněji do Polska a Německa.
Významný růst o 60 procent na 448 milionů korun loni společnost vykázala v divizi agroslužby, která dodává hnojiva zemědělcům. Snížení tržeb o 13 procent na 139 milionů korun firma vykázala ve strojírenské divizi, která vyrábí dopravníky sypkých hmot nebo zařízení pro manipulaci, vážení či míchání. Divize například dodává zařízení do chemiček Duslo Šala a Lovochemie Lovosice. Tržby divize bioenergie, v níž firma provozuje bioplynovou stanici a kompostárnu, vzrostly o třetinu na 89 milionů korun. Odbyt divize Petfood, která vyrábí krmiva pro psy a kočky, loni klesl o 16 procent na 23 milionů korun.
Skupinu firmy Agro CS, která vznikla v roce 1992 na základech bývalého Agropodniku Česká Skalice, tvoří více než 20 společností v Česku a zahraničí. Dceřiné společnosti má v Polsku, Maďarsku, Rumunsku, Rakousku, Litvě či na Slovensku. V ČR Agro CS mimo jiné ovládá společnosti ABEX Substráty, Agropodnik Orlice a Nahořanská. Včetně dceřiných společností ve skupině Agro CS pracuje přes 800 lidí, samotná Agro CS měla loni 300 zaměstnanců.
Zdroj: Tisková zpráva ČTK 16. 7. 2026
Poslední změna: 20.7.2026
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Výrobce substrátů Agro CS loni zvedl tržby na 2,4 mld. Kč a zisk na 143 mil. Kč
Říkov (Náchodsko) 16. července (ČTK) - Společnosti Agro CS z Říkova na Náchodsku, která je předním českým výrobcem zahradních substrátů, hnojiv či trávníků, loni zvýšila tržby o 8,4 procenta na 2,4 miliardy korun. Zisk firmě vzrostl na 143 milionů korun z předloňských 106 milionů korun. V hlavním oboru, zahradní divizi, společnost tržby zvedla o jedno procento na dosud nejvyšších 1,64 miliardy korun. Vyplývá to z výroční zprávy firmy za rok 2025.
"Rok 2025 byl v objemu prodeje stabilní, ale významně nepřekonal úroveň roku 2024. Na výsledku tržeb se projevilo studené jarní počasí," uvedl k výsledku zahradní divize generální ředitel firmy Jan Harant. Úspěšná byla firma v dodávkách fotbalových trávníků a růst zaznamenala u dodávek substrátu na střechy. Substráty, hnojiva, mulče, travní osiva či přípravky na ochranu rostlin společnost dodává v ČR do všech významných obchodních řetězců a zahradních center. Zásobuje i profesionální zahradníky.
Firma se loni musela vyrovnat s rostoucími cenami rašeliny z Pobaltí, a to kvůli historicky nejnižší těžbě rašeliny v tomto regionu. "Poptávka po rašelině byla ve světě vysoká, a to vyhnalo ceny rašeliny o 50 procent nahoru," uvedl Harant.
Společnost Agro CS vyváží do 24 zemí, loni z exportu získala 262 milionů korun. Hlavní odbytiště má v Evropské unii. Loni se jí dařilo zvýšit export trávníkových hnojiv, nejvýrazněji do Polska a Německa.
Významný růst o 60 procent na 448 milionů korun loni společnost vykázala v divizi agroslužby, která dodává hnojiva zemědělcům. Snížení tržeb o 13 procent na 139 milionů korun firma vykázala ve strojírenské divizi, která vyrábí dopravníky sypkých hmot nebo zařízení pro manipulaci, vážení či míchání. Divize například dodává zařízení do chemiček Duslo Šala a Lovochemie Lovosice. Tržby divize bioenergie, v níž firma provozuje bioplynovou stanici a kompostárnu, vzrostly o třetinu na 89 milionů korun. Odbyt divize Petfood, která vyrábí krmiva pro psy a kočky, loni klesl o 16 procent na 23 milionů korun.
Skupinu firmy Agro CS, která vznikla v roce 1992 na základech bývalého Agropodniku Česká Skalice, tvoří více než 20 společností v Česku a zahraničí. Dceřiné společnosti má v Polsku, Maďarsku, Rumunsku, Rakousku, Litvě či na Slovensku. V ČR Agro CS mimo jiné ovládá společnosti ABEX Substráty, Agropodnik Orlice a Nahořanská. Včetně dceřiných společností ve skupině Agro CS pracuje přes 800 lidí, samotná Agro CS měla loni 300 zaměstnanců.
Zdroj: Tisková zpráva ČTK 16. 7. 2026
Poslední změna: 20.7.2026
Počet shlédnutí: 0