Výdaje MPO by se příští rok měly zvednout o 24 pct na 49 mld. Kč

Praha 19. června (ČTK) - Výdaje ministerstva průmyslu a obchodu (MPO) by měly v roce 2020 proti letošnímu roku stoupnout o 24 procent na 49,1 miliardy korun, tedy asi o deset miliard Kč. Bez výdajů, které pokrývají evropské peníze a další fondy, by se měl rozpočet resortu meziročně zvýšit o 4,2 procenta na 37,1 miliardy korun. Vyplývá to z materiálu, který má ČTK k dispozici. Převážnou část budou tradičně tvořit dotace na takzvanou zelenou energii.

"Celková výše podpory obnovitelných zdrojů energie (OZE) pro rok 2020 by měla podle předpokladů dosáhnout 47,559 miliardy Kč. Část z této sumy je financována prostřednictvím dotace ze státního rozpočtu a zbývající část platí koneční spotřebitelé v cenách elektřiny. V kapitole ministerstva průmyslu a obchodu je pro rok 2020 navržena dotace na OZE ve výši 27 miliard korun," uvedlo v návrhu rozpočtu ministerstvo financí. Ve stejné výši je plánována dotace také pro roky 2021 a 2022.

S větším objemem peněz než letos má hospodařit také Energetický regulační úřad, jehož výdaje meziročně stoupnou o 1,3 procenta na 299,3 milionu korun. Méně peněz naopak budou mít k dispozici Státní úřad pro jadernou bezpečnost (SÚJB), Správa státních hmotných rezerv (SSHR) nebo Český báňský úřad (ČBÚ). Výdaje SÚJB mají meziročně klesnout o 0,4 procenta na 427,9 milionu korun, SSHR o 5,6 procenta na 2,5 miliardy korun a ČBÚ o 4,6 procenta na 166,3 milionu korun.

Ministerstvo financí počítá v prvním návrhu státního rozpočtu na příští rok se schodkem 40 miliard korun a se stejným schodkem počítá i v letech 2021 a 2022. Prioritami rozpočtu v příštím roce je opět jako letos zvýšení důchodů nebo platů učitelů. V případě učitelů plánuje ministerstvo růst platů i v roce 2021.

Návrh rozpočtu na příští rok počítá u všech ministerstev se snížením počtu pracovních míst o deset procent. U MPO by to znamenalo 118 míst a úsporu asi 34,2 milionu korun. Celkem toto opatření představuje pro státní rozpočet v platech úsporu 1,28 miliardy korun a redukci počtu míst o 5718. Nemusí to však znamenat propouštění lidí, většinou jde o neobsazená místa. O návrhu bude vláda jednat v pondělí 24. června.

Zdroj: Tisková zpráva ČTK 21.6.2019

Datum uveřejnění: 19. června 2019

Poslední změna: 21. června 2019

