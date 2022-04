Tomáš Voltr: Cítím jako morální povinnost, aby EFG investovala do další produkce biometanu

Český energetický sektor je silně závislý na Rusku. V rámci snižování této závislosti bude nezbytná diverzifikace energetického portfolia a maximalizace využití obnovitelných zdrojů včetně vodíku a biometanu. Energy financial group a.s., která je jedinou společností na tuzemském trhu s tímto obnovitelným plynem, výrazně posílí investování skupiny do nových produkčních míst. Je její „morální povinností“ přispět takto co nejrychleji ke stabilitě a energetické bezpečnosti Česka.

Datum uveřejnění: 31.3.22

Poslední změna: 31.3.2022

