Skupina EFG, výrobce biometanu, vydává dluhopisy za 350 mil. Kč

Praha 13. listopadu (ČTK) - Česká investiční skupina Energy financial group (EFG), která podniká v energetickém zpracování biologicky rozložitelných odpadů a výrobě biometanu, vydává veřejnou emisi dluhopisů o celkovém objemu 350 milionů korun. Firma o tom dnes informovala ČTK. Uvedla, že výnos plánuje využít na posílení své pozice na trhu a na strategické rozšíření portfolia projektů v těchto sektorech.

Dluhopisy o jmenovité hodnotě 100.000 korun jsou vydávány v českých korunách. Jsou úročeny pevnou sazbou 6,5 procenta ročně a splatné v roce 2026. Úrokový výnos bude vyplácen čtvrtletně zpětně.

"Nová série dluhopisů je dalším krokem k rozvoji naší společnosti. Emisí o nominální hodnotě 100.000 korun za kus umožňujeme i menším českým investorům profitovat na vlastních společensky odpovědných projektech, které mají zároveň významný růstový potenciál," řekl dnes výkonný ředitel EFG Tomáš Voltr.

Skupina EFG loni v říjnu v Energetickém centru recyklace (ECR) v Rapotíně na Šumpersku zprovoznila zařízení na výrobu biometanu z bioplynu. Do moderní technologie investovala 45 milionů korun. Voltr tehdy podotkl, že rapotínská technologie na výrobu biometanu je prvním zařízením svého druhu v Česku. Biometan je vtlačován přímo do plynárenské distribuční soustavy spravované firmou GasNet.

Český plynárenský svaz v polovině října uvedl, že právě biometan se bude čím dál více vtláčet do plynárenské soustavy v ČR. Nejvhodnější metoda, jak tak činit, by měla podle něj být známá do dvou let. Do roku 2030 by mělo být do plynárenských sítí v Česku ročně dodáváno až 500 milionů metrů krychlových biometanu, tedy přibližně šest procent současné spotřeby zemního plynu - z toho asi 40 procent by mělo pocházet z odpadních surovin, jako jsou čistírenské kaly a nejrůznější bioodpady, sdělil svaz. Jako příklad uvedl právě zařízení v Rapotíně.

EFG dnes uvedla, že jejím záměrem je aktuálně investovat do dvou konkrétních projektů ve strategických lokalitách, jejichž rozvoj bude mít zásadní význam z hlediska energetického využití biologicky rozložitelného odpadu v celé České republice, podobně jako má dnes zmiňované recyklační centrum.

Skupina EFG od roku 2007 prostřednictvím svých dceřiných společností buduje a provozuje projekty zaměřené na produkci energie z obnovitelných zdrojů. Sídlo firmy je v Praze.

Zdroj: Tisková zpráva ČTK 13. 11. 2020

Datum uveřejnění: 13. listopadu 2020

Poslední změna: 18. listopadu 2020

