Společnost Energy financial group (EFG) rozšiřuje síť bioplynových stanic a expanduje do Pardubického kraje. Provoz městské odpadářské bioplynové stanice převzala přímo od Vysokého Mýta, přičemž nyní pracuje na zpracování potřebných dokumentů pro technické i legislativní zprovoznění stanice. Spuštění je plánováno na první polovinu roku 2024 a maximální investice do obnovy a modernizace by se měla pohybovat od 50–75 milionů korun v závislosti na využitých technologiích.

