Roční dotace státu podporované energii má vzrůst na 27 mld. Kč

Praha 8. srpna (ČTK) - Výše příspěvku státu podporovaným zdrojům energie (POZE) má pro příští rok vzrůst na 27 miliard korun. Bude tak o 815 milionů korun vyšší než letos a předešlých dvou letech. Vyplývá to z návrhu vládního nařízení, které je nyní v připomínkovém řízení. Materiál vypracovalo ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO). Část více než čtyřicetimiliardové podpory, kterou nepokryje státní dotace, zaplatí převážně spotřebitelé.

Příspěvek se týká podpory elektřiny z obnovitelných zdrojů, druhotných zdrojů, vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla a provozní podpory tepla. Podporu těmto zdrojům od roku 2013 vyplácí Operátor trhu s elektřinou (OTE) na základě cenového rozhodnutí Energetického regulačního úřadu (ERÚ). Předtím ji vypláceli sami distributoři elektřiny. Celkem bylo od roku 2006 na podporu POZE v Česku vyplaceno přes 340 miliard korun.

Výše podpory vzrostla ze zhruba miliardy korun v roce 2006 na více než 40 miliard korun v posledních pěti letech. Loni činila 46,1 miliardy korun. Stát přispěl dotací ve výši 26,185 miliardy korun, stejné peníze dá také letos. Dotace na takzvanou zelenou energii tvoří převážnou část výdajů z rozpočtové kapitoly ministerstva průmyslu a obchodu. Návrh státního rozpočtu pro příští rok s plánovaným navýšením výdajů počítá, stejná dotace je plánována také pro roky 2021 a 2022.

MPO v aktuálním dokumentu odůvodňuje navýšení státní podpory mimo jiné celkovým navýšením nákladů na podporu, které už ročně přesáhly 46 miliard korun nebo vyšší provozní podporou pro elektřinu z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla (KVET), o které na konci loňského roku rozhodl ERÚ. "Na základě odhadů ERÚ se touto zvýšenou provozní podporou zvýší nároky na provozní podporu o 900 milionů korun ročně," píše v důvodové zprávě materiálu ministerstvo.

Kontroverze v souvislosti s podporou stále budí především takzvaný solární boom na přelomu desetiletí. Nejvyšší kontrolní úřad už dříve uvedl, že mezi lety 2009 až 2012 byla návratnost investic do fotovoltaických elektráren v ČR zhruba sedm let po zahájení jejich provozu, přestože podle zákona mohla být až 15 let. Dodal, že celkové náklady na obnovitelné zdroje elektřiny převýší v ČR do roku 2030 bilion korun.

Poskytnuté příspěvky podporovaným zdrojům energie v ČR od roku 2013 (v mld. Kč)

2013 37,46 2014 40,59 2015 43,51 2016 43,02 2017 45,45 2018 46,13

Zdroj: OTE

Výše státní dotace na provozní podporu zmíněných zdrojů od roku 2013 (v mld. Kč):

2013 11,7 2014 15,7 2015 15,7 2016 21,965 2017 26,185 2018 26,185 2019 26,185 2020* 27 2021* 27 2022* 27

Zdroj: MPO

Zdroj: Tisková zpráva ČTK 8.8.2019

* plán

