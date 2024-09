Pražské služby začnou s přípravou úprav bioplynové stanice za 278 mil. Kč

Praha 2. září (ČTK) - Hlavním městem vlastněná společnost Pražské služby (PSAS) začne s přípravou přestavby bioplynové stanice v Chrástu u Poříčan na Nymbursku, kterou magistrát koupil před dvěma lety. Dnes to schválili městští radní. Cílem úprav za 278 milionů korun je, aby stanice zvládla kromě rostlinného zpracovat i živočišný odpad a město do ní mohlo svážet zbytky z restaurací a jídelen. Přestavba by podle harmonogramu měla včetně projekčních prací zabrat do spuštění zkušebního provozu zhruba tři roky.

Stanici, která vyrábí ze zemědělských odpadů využitelný biometan, koupilo město v létě roku 2022 za 159,2 milionu korun již se záměrem ji upravit na zpracování živočišného odpadu. PSAS na základě dnešního rozhodnutí radních začnou s přípravou projektové dokumentace. Souběžně bude město připravovat systém svozu gastroodpadu. V minulosti chtěla firma na přestavbu získat evropskou dotaci, podle náměstkyně primátora Jany Komrskové (Piráti) to však nakonec nepůjde a město bude muset investici zaplatit samo.



Projekt podpořil opoziční zastupitel a šéf pražského ANO Ondřej Prokop. "Rozvoj bioplynové stanice je ekologickým a strategicky správným krokem směrem k řešení energetické krize," uvedl. Dodal, že zatímco pirátský náměstek primátora Zdeněk Hřib většinu projektů i jen zdánlivě spojených s předchozími radními za STAN a korupční kauzou Dozimetr ukončuje, jeho kolegyně Komrsková práci svých předchůdců dotahuje. "Je škoda, že Piráti nepřistupují stejně racionálně ke všem rozpracovaným projektům, ale oceňuji, že alespoň u tohoto veřejně prospěšného projektu zvítězil zdravý rozum před populismem a ideologií," dodal.



V minulosti vedení magistrátu zvažovalo vybudování zcela nové bioplynové stanice poblíž malešické spalovny, ale nakonec kvůli vysokým nákladům i odporu místních obyvatel zvolilo cestu nákupu již existujícího zařízení. Město také dnes spustilo bioplynovou stanici v Ústřední čistírně odpadních vod (ÚČOV) na Císařském ostrově, která bude při čištění vody produkovaný bioplyn upravovat na využitelný biometan. Do budoucna město zvažuje, že by se v ÚČOV stejně jako v Chrástu zpracovával i gastroodpad.

