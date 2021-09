Odhad plynařů: za deset let bude v Česku 50 bioplynek s dodávkou zeleného metanu do sítě

Plynárenské společnosti odhadují, že během následujících deseti let by se do distribuční soustavy mohlo připojit okolo 50 zařízení na výrobu biometanu. Tyto moderní bioplynové stanice by v součtu mohly vyprodukovat okolo 1160 gigawatthodin zeleného metanu, což bude odpovídat necelému jednomu procentu očekávané spotřeby plynu v roce 2030.

Datum uveřejnění: 21. září 2021

Poslední změna: 21. září 2021

