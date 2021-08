Konference EGÚ Brno „Energetika 2021“

Investovat do podnikové energetiky se vyplatí. Dekarbonizace přeje malým zdrojům. Odstavování fosilních zdrojů a navýšení poptávky po elektřině jsou důvody, proč bude nutné v příštích čtyřech letech nalézt ve střední Evropě 190 až 200 TWh nové výroby elektřiny. Jen pro srovnání: jaderná elektrárna Dukovany za rok vyrobí okolo 14,5 TWh elektřiny. Představa, že by kdokoli v našem regionu dokázal do roku 2025 postavit třináct jaderných elektráren, je absurdní. I proto lze předvídat, že elektroenergetiku čekají v nadcházejících letech převratné změny.

Tweet

Datum uveřejnění: 26. srpna 2021

Poslední změna: 26. srpna 2021

Počet shlédnutí: 0