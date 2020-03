Valná hromada CZ Biom 2020

čtvrtek 2. dubna 2020 (Jihomoravský kraj, 0,- Kč)

Letošní Valná hromada se bude konat v Brně během veletrhu Techagro. Valná hromada proběhne dne 2.4.2020 od 13. hodin do 15. hodin v sále 102 v Administrativní budově hned vedle hlavního vstupu na Výstaviště.



Techagro 2020 se koná v prostorách brněnského Výstaviště ve dnech 31.3. – 4.4, podrobné informace o jedné z největších akcí svého druhu v Evropě: https://www.bvv.cz/techagro/techagro-2020. Na veletrhu bude tradičně řada vystavovatelů z oblasti energie z biomasy, bioplynu a kompostování včetně našich členů. To je tedy výborná příležitost k setkání.



Součástí Valné hromady bude také volba předsednictva a revizní komise CZ Biom. V případě zájmu o kandidaturu do těchto orgánů zašlete do 15. března na adresu sekretariat@biom.cz životopis a krátký motivační dopis.



Registrace na Valnou hromadu CZ Biom: https://czbiom.cz/udalost/rok-2020/vh2020

Místo konání: Výstaviště Brno; Sál 102

Pořádá: CZ Biom, http://czbiom.cz



Podrobnosti o akci: https://czbiom.cz/udalost/rok-2020/vh2020/

