Školení překompenzace Zahnašovice

čtvrtek 3. prosince 2020 09:00 (Zlínský kraj, 0,- Kč)

Kontrola překompenzace se letos týká zdrojů uvedených do provozu v roce 2010. Pojďme se na to společně připravit na specializovaném semináři určeném provozovatelům bioplynových stanic.

Z důvodů omezené kapacity je nutné se předem registrovat na jednotlivé semináře (níže). Každý seminář bude mít shodný program – příprava na sektorové šetření přiměřenosti podpory tzv. překompenzace s počátkem vždy v 9 hod a koncem dle potřeby.

Pokud dojde k dalšímu rozvolnění, kapacitu seminářů navýšíme nebo v případě většího zájmu přidáme další.

Co je vhodné udělat ještě před seminářem? Připravte si účetní podklady o výnosech a nákladech za celou dobu fungování zdroje a vyplňte tabulky přiměřenosti podpory na stránce prekompenzace.cz. Během vyplňování určitě zjistíte řadu dotazů a nejasností. Ty si pečlivě zapisujte a na semináři je důkladně probereme.

Místo konání: Sídlo společnosti DOUBRAVA; Zahnašovice 129, 769 01 Zahnašovice

